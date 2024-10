Quasi 1000 km di fuga, ma non solo: perché nel 2024 Tadej Pogacar ha fatto meglio perfino di Coppi e Merckx (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il ciclismo ha avuto corridori capaci di segnare diverse epoche. Fausto Coppi negli anni 40’ e 50’, Eddy Merckx tra i 60’ e i 70’. Ma visti i progressi tecnologici, gli allenamenti più meticolosi, l’alimentazione più curata e il conseguente livellamento degli atleti, si pensava che quei tempi fossero definitivamente tramontati. Eppure, oggi tutto sembra tornato alle origini. E il 2024 di Tadej Pogacar ne è la prova. Lo sloveno quest’anno ha completato la doppietta Giro d’Italia-Tour de France, che mancava da Marco Pantani 1998, ha vinto il titolo mondiale in linea, che solo Merckx nel 1974 e Stephen Roche nel 1987 avevano acCoppiato a Giro e Tour nella stessa annata, e due classiche monumento: la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro di Lombardia. Successi che in una singola stagione nessun’altro aveva mai ottenuto. Neanche Merckx è arrivato a tanto. Ilfattoquotidiano.it - Quasi 1000 km di fuga, ma non solo: perché nel 2024 Tadej Pogacar ha fatto meglio perfino di Coppi e Merckx Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il ciclismo ha avuto corridori capaci di segnare diverse epoche. Faustonegli anni 40’ e 50’, Eddytra i 60’ e i 70’. Ma visti i progressi tecnologici, gli allenamenti più meticolosi, l’alimentazione più curata e il conseguente livellamento degli atleti, si pensava che quei tempi fossero definitivamente tramontati. Eppure, oggi tutto sembra tornato alle origini. E ildine è la prova. Lo sloveno quest’anno ha completato la doppietta Giro d’Italia-Tour de France, che mancava da Marco Pantani 1998, ha vinto il titolo mondiale in linea, chenel 1974 e Stephen Roche nel 1987 avevano acato a Giro e Tour nella stessa annata, e due classiche monumento: la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro di Lombardia. Successi che in una singola stagione nessun’altro aveva mai ottenuto. Neancheè arrivato a tanto.

Giro di Lombardia 2024 : Tadej all’inseguimento di Coppi e Merckx - A Zurigo, due settimane fa sarebbe potuta costargli molto cara. La corsa delle foglie morte, con il suo dislivello di 4. Se s’accontenterà di arrivare primo, rimanendo coperto fino al Ghisallo, è difficile prevedere una soluzione diversa da un suo trionfale arrivo solitario. Seguiranno, poi, 60 chilometri di discesa e pianura che costituiranno l’unico momento di tregua del percorso. (Tpi.it)

Merckx : «Non so se Pocagar è davvero più forte di me. Io non mi paragonavo a Coppi» - Merckx: «Mi piace tutto di Pogacar, anche lo stile di corsa, è di un’altra categoria» L’ex ciclista continua. E mi piace anche come ragione, non è spaccone, non fa proclami». Non c’era la dieta specifica come oggi». A giugno compirà ottant’anni. «Oggi i corridori arrivano a ottanta gare, hanno il vantaggio di poter scegliere come e dove correre. (Ilnapolista.it)