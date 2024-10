Iltempo.it - Pietra tombale sui giorni di sole. Sottocorona: ecco due perturbazioni, non c'è tregua

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Parola fine a quel godibileche ha caratterizzato gli scorsi? Sembra proprio di sì, almeno secondo Paolo, meteorologo di La7, che espone le previsioni meteo nel suo quotidiano appuntamento: “Ieri avevamo visto subito a ovest dell'Italia, in Francia, sulla Penisola Iberica e vicino Atlantico, un gran movimento di nuvole e, avevamo detto ‘noi siamo sul confine ma qualcosa passa'. Come si è organizzata tutta quella zona di maltempo? Prima perturbazione, poi seconda perturbazione, una ci interessa oggi, l'altra ci interessa domani, insomma la via ormai è questa”. Edle previsioni del tempo giorno per giorno: “Oggi, mercoledì 16 ottobre, nella prima parte della giornata fenomeni anche molto intensi sulle zone di nord ovest, ma a differenza di come si era visto ieri localmente intensi anche verso le zone di nord est, sull'alta Toscana.