Partiti i lavori nel campo sportivo di Archi | nel progetto un nuovo manto erboso in sintetico

Sono Partiti nei giorni scorsi i lavori di rigenerazione del campo di calcio di Archi, nella zona nord di Reggio Calabria. L'intervento, da 500 mila euro, è finanziato con fondi del Pnrr e la conclusione dei lavori è prevista in 120 giorni. Il progetto prevede la messa in opera del manto erboso in sintetico.

Fontana di Trevi : partiti i lavori per la passerella - Il monumento, concepito come mostra dell’acquedotto Vergine e addossato alla facciata del retrostante Palazzo Poli, è articolato come un arco di trionfo e digrada verso l’ampio bacino con una larga scogliera, vivificata dalla rappresentazione scultorea di numerose piante. “È un intervento importante e prezioso. (Romadailynews.it)

Sanità in Casentino : partiti i lavori per 15 milioni di euro all’ospedale di Bibbiena. Integrazione stretta con il territorio - Ceccarelli PD: “E’ la dimostrazione che la Regione fa sul serio e cura con particolare attenzione la sanità territoriale ed i piccoli ospedali. Arezzo, 14 ottobre 2024 – Sanità in Casentino: partiti i lavori per 15 milioni di euro all’ospedale di Bibbiena. Integrazione stretta con il territorio. Questa è la dimostrazione che la Regione Toscana, contrariamente a ciò che sostiene qualcuno, tiene ... (Lanazione.it)

Terracina / Biblioteca Olivetti - partiti i lavori per il recupero e la fruizione - TERRACINA – Sono partiti i lavori per il recupero funzionale e delle condizioni di fruizione della Biblioteca Adriano Olivetti di Terracina. Il termine dei […] L'articolo Terracina / Biblioteca Olivetti, partiti i lavori per il recupero e la fruizione sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. (Temporeale.info)