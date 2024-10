Organizzavano barconi dalla Libia, 10 fermi a Milano: prendevano 6mila euro a migrante (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sgominata un'organizzazione internazionale dedita al traffico di migranti dalla Libia all'Italia ed altri Paesi. La Polizia di Stato di Milano nelle prime ore di oggi ha dato esecuzione a un decreto di fermo emesso dalla Dda di Milano a carico di 10 soggetti di origine egiziana, indagati a vario titolo per i reati L'articolo Organizzavano barconi dalla Libia, 10 fermi a Milano: prendevano 6mila euro a migrante proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sgominata un'organizzazione internazionale dedita al traffico di migrantiall'Italia ed altri Paesi. La Polizia di Stato dinelle prime ore di oggi ha dato esecuzione a un decreto di fermo emessoDda dia carico di 10 soggetti di origine egiziana, indagati a vario titolo per i reati L'articolo, 10proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Migranti - sgominata rete di trafficanti a Milano : 6mila euro per i viaggi dalla Libia - Parte di un network più ampio Quella sgominata dall’operazione della Dda sarebbe una “cellula” operante a Milano ma facente parte di un network criminale più ampio con ramificazioni in Egitto, Libia ed Europa in grado di gestire le cosiddette ‘safe house’ nel paese nordafricano e di reperire i beni necessari ai migranti per la permanenza, a volte di mesi, in territorio libico, come cibo, acqua, ... (Lapresse.it)

