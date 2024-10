Nerdpool.it - One Piece si ferma per l’autunno del 2024

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tutti hanno bisogno di una pausa di tanto in tanto. Che siate giovani o anziani, impiegati o in attesa di lavoro, la vita trova il modo di pesare velocemente su di voi. Per i creatori di manga, lo stress è doppio, poiché il settore opera con un calendario notoriamente difficile. Autori come Eiichiro Oda hanno operato in questo modo per decenni, e ora l’artista di Onesi sta preparando per le vacanze autunnali. Sì, proprio così. Onesi prenderà una pausa prolungata. Il manga di successo salterà due numeri di Weekly Shonen Jump quest’autunno, e la pausa arriverà molto prima di quanto si possa pensare. ONESI PRENDERÀ UNA PAUSA NELDELNon molto tempo fa, Shueisha ha conto che Onesi prenderà una pausa per la fine di ottobre. Il capitolo 1130 sarà pubblicato il 21 ottobre in Giappone e dopo questa uscita Oneandrà in pausa.