No Ponte contro il nuovo decreto legge sicurezza: "Attacco alle libertà democratiche" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Movimento No Ponte - Calabria e lo Spazio No Ponte - Messina denunciano l’Attacco alle libertà democratiche rappresentato dal Ddl sicurezza, approvato alla Camera e in attesa di votazione al Senato, e invitano a una giornata di mobilitazione e dibattito che si terrà il 19 ottobre presso il CSC Messinatoday.it - No Ponte contro il nuovo decreto legge sicurezza: "Attacco alle libertà democratiche" Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Movimento No- Calabria e lo Spazio No- Messina denunciano l’rappresentato dal Ddl, approvato alla Camera e in attesa di votazione al Senato, e invitano a una giornata di mobilitazione e dibattito che si terrà il 19 ottobre presso il CSC

