Meteo, ultimi giorni con le ottobrate: poi tornano piogga e freddo su Napoli e Campania (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Fine settimana in arrivo carico di pioggia: addio alle ottobrate, che torneranno però lunedì con temperature sopra i 25 gradi. Fanpage.it - Meteo, ultimi giorni con le ottobrate: poi tornano piogga e freddo su Napoli e Campania Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Fine settimana in arrivo carico di pioggia: addio alle, che torneranno però lunedì con temperature sopra i 25 gradi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Caldo fino a venerdì - poi torna la pioggia” : il meteorologo spiega le ottobrate su Napoli e Campania - Il professor Adriano Mazzarella spiega le "ottobrate" in corso su Napoli e Campania: "Fenomeni che finiranno il 18, poi arriverà la forte pioggia"Continua a leggere . (Fanpage.it)

Meteo fine settimana 12-13 ottobre con sole e caldo in Campania - poi iniziano le ottobrate - Fine settimana stabile sulla Campania, e da lunedì temperature in ulteriore aumento: sono le "ottobrate", giornate da inizio estate ma in pieno ottobre.Continua a leggere . (Fanpage.it)