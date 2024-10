Secoloditalia.it - Meloni: “Orgogliosa del lavoro fatto sulla manovra. Mai così tante risorse sulla Sanità”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Sonodele soddisfatta. Laè seria, di buon senso e concentra le non moltea disposizione in quelle che consideriamo le priorità di questa nazione”. Giorgiacoglie l’occasione del punto stampa Bruxelles per il primo commento ufficialedi bilancio, approvata nella notte tra martedì e mercoledì. “La strategia rimane la stessa – prosegue il presidente del Consiglio – Ci concentriamo sui redditi, sui salari, sul sostegno a cittadini e imprese,salute e lo facciamo senza aumentare le tasse pur in una situazione complessa, lo facciamo mantenendo i conti in ordine”. Ai giornalistirivendica con orgoglio i punti chiave: “Lada tre anni rimane la nostra priorità” ma “queste sono leche noi abbiamo. Certo, se non avessimo speso allegramente in altri anni, ne avremmo avute di più.