LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: New Zealand cade dal foil! Occasionissima per Ineos (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:11 Entrambe passano la linea di partenza, con New Zealand che viaggia a 7 nodi ed Ineos a 30. I Kiwi non mollano e cercano in tutti i modi di risalire sul foil. 14:10 Ineos ha in mano la vittoria già dal pre partenza. Gli inglesi devono attraversare la linea di partenza ed evitare errori. 14:09 cade DAL foil NEW Zealand! COLPO DI SCENA! 14:09 Poco meno di 8 nodi orari ed onda formata. Condizioni in cui perdere il volo non è così impossibile. INIZIA GARA-5 DELLA FINALE DI America’s CUP 14:07 Wind test superato. Tre minuti alla partenza i race-5! 14:06 Calo improvviso del vento, che scende al di sotto degli 8 nodi medi nel campo di regata. Vedremo cosa deciderà il comitato di regata. 14:03 Nonostante il pesante passivo i supporter di Ineos hanno spinto con entusiasmo l’equipaggio britannico nel corso del dock out. Oasport.it - LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: New Zealand cade dal foil! Occasionissima per Ineos Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:11 Entrambe passano la linea di partenza, con Newche viaggia a 7 nodi eda 30. I Kiwi non mollano e cercano in tutti i modi di risalire sul. 14:10ha in mano la vittoria già dal pre partenza. Gli inglesi devono attraversare la linea di partenza ed evitare errori. 14:09DALNEW! COLPO DI SCENA! 14:09 Poco meno di 8 nodi orari ed onda formata. Condizioni in cui perdere il volo non è così impossibile. INIZIA GARA-5 DELLA FINALE DICUP 14:07 Wind test superato. Tre minuti alla partenza i race-5! 14:06 Calo improvviso del vento, che scende al di sotto degli 8 nodi medi nel campo di regata. Vedremo cosa deciderà il comitato di regata. 14:03 Nonostante il pesante passivo i supporter dihanno spinto con entusiasmo l’equipaggio britannico nel corso del dock out.

