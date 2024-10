Lazio: Guendouzi a rischio contro la Juventus (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il centrocampista dolorante al piede, ma gli esami medici hanno escluso fratture In casa Lazio tengono banco le condizioni di Mattéo Guendouzi. Il centrocampista francese si è fermato per una contusione al mignolo del piede nel match contro il Belgio e ora sembra essere in forte dubbio nella sfida della Lazio in campionato sul campo Sbircialanotizia.it - Lazio: Guendouzi a rischio contro la Juventus Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il centrocampista dolorante al piede, ma gli esami medici hanno escluso fratture In casatengono banco le condizioni di Mattéo. Il centrocampista francese si è fermato per una contusione al mignolo del piede nel matchil Belgio e ora sembra essere in forte dubbio nella sfida dellain campionato sul campo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lazio : Guendouzi in dubbio per la Juventus - Baroni allerta Vecino - Baroni avrà a disposizione due giorni per valutarne le condizioni ma ha già messo in pre-allarme Matias Vecino, ormai praticamente recuperato e pronto a dare il suo contributo in caso di forfait del francese. La Lazio continua a lavorare in vista della prossima sfida di campionato contro la Juventus, in programma sabato all’Allianz Stadium. (Sportface.it)

Lazio - nessuna frattura per Guendouzi : le ultime verso la Juventus - Meno tre. Conto alla rovescia in casa Lazio verso la trasferta di sabato sera sul campo della Juventus, uno scontro diretto fra due squadre... (Calciomercato.com)

Lazio - infortunio Guendouzi : c’è l’esito degli esami - la scelta per la Juve - Gli esami strumentali a cui si è sottoposto in mattinata non hanno […]. Tutti i dettagli in merito Arrivano novità importanti sulle condizioni fisiche di Matteo Guendouzi dopo il problema al piede rimediato nella sfida tra Belgio e Francia in Nations League. Le condizioni fisiche di Matteo Guendouzi, centrocampista francese della Lazio, dopo gli ultimi esami. (Calcionews24.com)