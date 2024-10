Ladro al mercato di piazza Fontanesi a Reggio Emilia: scoperto rischia il linciaggio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Reggio Emilia, 16 ottobre 2024 – Ancora furti ai danni degli ambulanti durante il mercato del martedì, in piazza Fontanesi. Con la differenza che stavolta il Ladro è stato colto con le mani nel sacco. In un attimo si è scatenato il caos, con la folla, composta dalle recenti vittime dei suoi colpi, che lo ha circondato: l’uomo ha rischiato il linciaggio. Poco dopo è arrivata la polizia. Tutto questo è accaduto ieri nel primo pomeriggio attorno alle 14.30 sotto gli occhi allibiti dei passanti, mentre gli ambulanti stavano smontando le ultime bancarelle. L’uomo, un 40enne marocchino, si è avvicinato a uno dei banchi e ha sottratto l’incasso della giornata a uno dei commercianti. Ma l’hanno visto. Si sono messi a urlare: «Prendetelo, prendentelo!». La piazza si è fermata. L’uomo è stato bloccato. Ha cercato di difendersi come poteva. Negava tutto e gridava: “Lasciatemi, ho quattro figli. Ilrestodelcarlino.it - Ladro al mercato di piazza Fontanesi a Reggio Emilia: scoperto rischia il linciaggio Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Ancora furti ai danni degli ambulanti durante ildel martedì, in. Con la differenza che stavolta ilè stato colto con le mani nel sacco. In un attimo si è scatenato il caos, con la folla, composta dalle recenti vittime dei suoi colpi, che lo ha circondato: l’uomo hato il. Poco dopo è arrivata la polizia. Tutto questo è accaduto ieri nel primo pomeriggio attorno alle 14.30 sotto gli occhi allibiti dei passanti, mentre gli ambulanti stavano smontando le ultime bancarelle. L’uomo, un 40enne marocchino, si è avvicinato a uno dei banchi e ha sottratto l’incasso della giornata a uno dei commercianti. Ma l’hanno visto. Si sono messi a urlare: «Prendetelo, prendentelo!». Lasi è fermata. L’uomo è stato bloccato. Ha cercato di difendersi come poteva. Negava tutto e gridava: “Lasciatemi, ho quattro figli.

