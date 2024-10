Quotidiano.net - La sfida di Renault, rendere elettrica la mitica Renault 4

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – La4, iconica e specchio dei tempi, arriva dal futuro nella versione. La casa automobilistica francese, insomma, vuole farsi trovare pronta allaambientale delle emissioni zero entro il 2035. Una data che non tutte le case automobilistiche stanno accettando di buon grado – i tempi sono più stretti di quello che sembra. Ad esempio, Stellantis ha lanciato l’allarme sul costo eccessivo dell’obiettivo UE e si chiedono incentivi al governo italiano. Insomma, per un attivo si è voluto abbandonare il diesel in vista della ‘elettrificazione’ del parco auto per poi fare un parziale dietrofront. L’elettrico in Italia si ferma al 4%, un terzo della media europea Secondo l’VIII° White Paper di Repower: il 2024 anno cruciale per la mobilità sostenibile e i veicoli elettrici, tra ostacoli, consapevolezza e innovazione.