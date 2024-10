IT Wallet: il nuovo portafoglio digitale in Italia, disponibile dal 23 ottobre 2024 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) IT Wallet: Un’innovazione digitale per gestire documenti e servizi in modo sicuro e accessibile, disponibile dal 23 ottobre 2024 per 50.000 cittadini Italiani. A partire da mercoledì 23 ottobre 2024, il portafoglio digitale IT Wallet sarà attivo in Italia, consentendo a 50.000 cittadini di conservare documenti importanti come la patente, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità direttamente sul proprio smartphone tramite l’App Io. Questo innovativo sistema rappresenta un passo fondamentale verso l’implementazione dell’European Digital Identity (EUDI) Wallet, un’identità digitale che sarà valida in tutta l’Unione Europea. Puntomagazine.it - IT Wallet: il nuovo portafoglio digitale in Italia, disponibile dal 23 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) IT: Un’innovazioneper gestire documenti e servizi in modo sicuro e accessibile,dal 23per 50.000 cittadinini. A partire da mercoledì 23, ilITsarà attivo in, consentendo a 50.000 cittadini di conservare documenti importanti come la patente, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità direttamente sul proprio smartphone tramite l’App Io. Questo innovativo sistema rappresenta un passo fondamentale verso l’implementazione dell’European Digital Identity (EUDI), un’identitàche sarà valida in tutta l’Unione Europea.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Portafoglio digitale - via a It Wallet : patente e tessera sanitaria nello smartphone. Cos'è - come funziona e quando arriva. La guida - Tutto pronto per il lancio di IT Wallet, il portafoglio digitale che conterrà i principali documenti del cittadino e permetterà di avere a portata di smartphone tutto ciò che... (Ilmessaggero.it)

Portafoglio digitale - via a It Wallet : patente e tessera sanitaria nello smartphone. Cos'è - come funziona e quando arriva. La guida - Tutto pronto per il lancio di IT Wallet, il portafoglio digitale che conterrà i principali documenti del cittadino e permetterà di avere a portata di smartphone tutto ciò che... (Ilmessaggero.it)

IT-Wallet ai blocchi di partenza. Il portafoglio digitale nelle tasche degli italiani dal 23 ottobre - Sta per arrivare il momento di IT-Wallet. Si parte la prossima settimana ed entro dicembre lo avranno tutti gli italiani. I primi documenti a essere integrati sono patente, tessera sanitaria e carta della disabilità... Leggi tutto . (Dday.it)