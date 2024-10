Il parco dove la festa di Halloween è dedicata agli amici a 4 zampe e dura un mese (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ti piacciono i brividi di Halloween e vuoi festeggiare questa ricorrenza insieme al tuo amico a 4 zampe? A pochi chilometri dalla provincia di Lecco c'è l'occasione che fa per te. A Iagolandia, il primo e unico parco giochi a tema per cani in Italia con sede a Guanzate (Como), torna infatti Leccotoday.it - Il parco dove la festa di Halloween è dedicata agli amici a 4 zampe e dura un mese Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ti piacciono i brividi die vuoi festeggiare questa ricorrenza insieme al tuo amico a 4? A pochi chilometri dalla provincia di Lecco c'è l'occasione che fa per te. A Iagolandia, il primo e unicogiochi a tema per cani in Italia con sede a Guanzate (Como), torna infatti

Halloween con i nostri amici a 4 zampe a Iagolandia - il parco a tema per cani - A Iagolandia, il 1° e unico Parco Giochi a tema per cani in Italia che si trova a Guanzate (Como) torna l’appuntamento con Halloween, quest’anno con una grande novità: durerà tutto il mese! Iagolandia continua a far divertire gli amici a 4 zampe e i loro proprietari e li accoglierà con un... (Quicomo.it)

Halloween al Parco Pazzagli : il programma - Il programma degli eventi parte infatti già dal 20 ottobre e terminerà il 3 novembre. Tutte le domeniche di spettacoli di magia e animazione, in attesa della sera più misteriosa dell’anno, quella del 31 ottobre. Al Parco Pazzagli sarà una lunga festa di Halloween. . Il parco vi aspetta mascherati. (Firenzetoday.it)

Halloween a Lacenolandia : al Parco Giochi del Laceno brividi e divertimento - Halloween a Lacenolandia. In occasione di Halloween il parco giochi situato sul Laceno si trasforma in un luogo magico e inquietante, pronto ad accogliere famiglie e gruppi di amici per un'esperienza unica e indimenticabile, dedicata alla festa più paurosa dell'anno. L’iniziativa, che si... (Avellinotoday.it)