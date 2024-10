Highlights Sonego-Ruud, Atp Stoccolma 2024 (VIDEO) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lorenzo Sonego esce di scena dall’Atp 250 di Stoccolma, in Svezia. L’azzurro cade contro Casper Ruud e manca l’accesso ai quarti di finale. 6-3 7-6(6) in quasi due ore di gioco il punteggio a favore del norvegese, che approfitta dell’avvio a marce basse del torinese per vincere il primo set grazie a un break in apertura ed è poi bravo a giocare meglio i punti pesanti nel tie-break del secondo. Rivedi i colpi migliori del match. Highlights Sonego-Ruud, Atp Stoccolma 2024 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lorenzoesce di scena dall’Atp 250 di, in Svezia. L’azzurro cade contro Caspere manca l’accesso ai quarti di finale. 6-3 7-6(6) in quasi due ore di gioco il punteggio a favore del norvegese, che approfitta dell’avvio a marce basse del torinese per vincere il primo set grazie a un break in apertura ed è poi bravo a giocare meglio i punti pesanti nel tie-break del secondo. Rivedi i colpi migliori del match., Atp) SportFace.

LIVE Sonego-Ruud 3-6 - 6-7 - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : l’azzurro dà battaglia ma esce con un solo break subito - 5-5 A trenta il norvegese. 30-0 Rovescio in rete di Sonego. Ruud-Sonego 6-3! Un solo break a fare la differenza nel 1° parziale, l’azzurro è comunque pienamente in partita. 1-3 Si sblocca l’azzurro, tiene la battuta per la prima volta nel match. 3-5 Con quattro punti di fila, Sonego fa il suo. 15-15 Attacca di dritto e chiude con lo smash Sonego. (Oasport.it)