Iltempo.it - Grande Fratello, chi si bacia nella notte. Il sospetto di Beatrice Luzzi...

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) E arriva anche il bacio al. Tra Shaila Gatta e Javier Martinez, come racconta un video che circola in Rete, ci sarebbe del tenero: i due concorrenti, per la verità , avevano manifestato un certo interesse. Una certa attrazione. Ecco la scintilla, finalmente. I due si sono avvicinati e si sonoti. "Mi si è acceso qualcosa e sono proprio felice", così Shaila Gatta ha confessato ad Alfonso Signorini. Sembra per davvero attratta dal pallavolista. "Mi sono resa conto che Javier è proprio un uomo.  Non mi ha mai giudicata, si è comportato bene e voglio conoscerlo", aveva detto nel corso dell'ottava puntata del "". Â, una delle due opinioniste del reality condotto da Signorini, sembra non essere convinta. Infatti, ha parlato di "molta scienza nei suoi movimenti e poco cuore".