Furto da 200 000 euro nell’abitazione parigina di Diane Kruger | aperta un’inchiesta

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio di criminalità ha colpito l’attrice tedesca, nota per il suo talento nel mondo del cinema e della moda. Recentemente, la procura di Parigi ha comunicato l’apertura dipercon scasso, a seguito di un’interruzione della sicurezza presso la residenza della star. Il, avvenuto nella capitale francese, ha suscitato un ampio interesse mediatico e ha sollevato interrogativi sulle misure di sicurezza per le celebrità. I dettagli delSecondo le informazioni fornite dai media francesi, in particolare dalla rete televisiva Bfm, ilsi è verificato nella serata di lunedì, quando l’attrice ha scoperto che la porta del suo appartamento era stata forzata.