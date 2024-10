Gaeta.it - Fratelli d’Italia risponde al PD: tensioni in vista dell’assemblea dell’ANCI Abruzzo

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il dibattito politico insi intensifica con l’approssimarsi, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Negli ultimi giorni, il Partito Democratico ha emesso un comunicato che ha sollevato polemiche riguardo alla figura del sindaco Pierluigi Biondi. Gli attuali esponenti dihanno ritenuto queste affermazioni non solo fuori luogo, ma anche dannose per la reputazione del sindaco e per la collaborazione tra i diversi rappresentanti locali. La posizione disulla presidenzaha difeso la candidatura del sindaco Biondi nelle prossime elezioni per la presidenza. Il partito ha sottolineato l’importanza delle competenze e dell’esperienza amministrativa rispetto all’affiliazione politica.