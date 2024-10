Formazione e lavoro nel turismo con Its Academy: happy hour al Nervegna caffè (Di mercoledì 16 ottobre 2024) BRINDISI - Musica, intrattenimento ed happy hour culturale. È tutto pronto per l'open day dell'Its Academy della Puglia per il turismo i Beni e le Attività culturali ed Artistiche (sede di Brindisi) per la presentazione dei corsi sul management del turismo sostenibile e accessibile, finalizzati Brindisireport.it - Formazione e lavoro nel turismo con Its Academy: happy hour al Nervegna caffè Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) BRINDISI - Musica, intrattenimento edculturale. È tutto pronto per l'open day dell'Itsdella Puglia per ili Beni e le Attività culturali ed Artistiche (sede di Brindisi) per la presentazione dei corsi sul management delsostenibile e accessibile, finalizzati

Alta formazione per i lavoratori dei settori Turismo e Cultura : a Bari nascono gli hub Its Academy - Questa mattina, nell’auditorium dei Cineporti di Puglia, in Fiera del Levante, è stato presentato il progetto di insediamento negli spazi regionali del Pact degli hub di formazione (finanziati dal Pnrr) di due fra i maggiori Its pugliesi: Academy Turismo e Academy Apulia Digital. Le... (Baritoday.it)