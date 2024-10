Tvzap.it - Esonda fiume in Italia, famiglie in fuga: cosa sta succedendo

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Nord d’rimane stretto nella morsa del maltempo e scatta l’allarme meteo: le abbondanti piogge che da giorni affliggono diverse regioni settentrionali della Penisola stanno avendo pesanti conseguenze creando una situazione d’allarme tra la popolazione.succede. () Leggi anche: Forte nubifragio instaLeggi anche: Forte scossa di magnitudo 5.9: panico e gente in strada (VIDEO) Maltempo in Liguria,zioni einUna delle regioni più colpite dal maltempo è la regione Liguria e in particolare la provincia di Savona. Secondo quanto riporta The Social Post, qui diversi torrenti sono giàti causando alcune problematiche agli abitanti. Tra i corsi d’acqua che hanno superato gli argini ci sono il Ferrania e il Bormida mentre altri sono a rischio.