Ecco l'elenco delle strade chiuse per la gara podistica 'Flik Flok' (Di mercoledì 16 ottobre 2024) strade chiuse a Caserta per la gara podistica "Flik Flok", organizzata dalla Brigata Bersaglieri Garibaldi e in programma domenica 20 ottobre.A partire dalle 6 del mattino e fino al termine della manifestazione sportiva, sarà sospesa la circolazione in Piazza Carlo di Borbone, Piazza Gramsci Casertanews.it - Ecco l'elenco delle strade chiuse per la gara podistica 'Flik Flok' Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)a Caserta per la", organizzata dalla Brigata Bersaglieri Garibaldi e in programma domenica 20 ottobre.A partire dalle 6 del mattino e fino al termine della manifestazione sportiva, sarà sospesa la circolazione in Piazza Carlo di Borbone, Piazza Gramsci

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

CittĂ "blindata" per il G7 : le modifiche alla viabilitĂ - le strade chiuse e la zona rossa - Pescara, come prevedibile, sarĂ praticamente blindata per il G7 Sviluppo e gli eventi del B7. Prefettura, questura e tutto il dispositivo di sicurezza attivo per l'importante evento internazionale hanno definito 5 zone rosse a massima sicurezza dove ci saranno le massime restrizioni dal 21... (Ilpescara.it)

Traffico in tilt ai Colli - la denuncia del Pd : "Strade chiuse senza avvisare i cittadini e all'ora di apertura delle scuole" - “Via di Sotto e Largo Madonna chiudono all’ora di apertura delle scuole, ma il Comune si dimentica di avvisare i cittadini e Pescara Colli finisce nel caos”. A denunciare quanto avvenuto nella mattina di martedì 15 ottobre, sono i consiglieri comunali del Partito democratico. “Centinaia di... (Ilpescara.it)

Giro del Veneto 2024 : orari - percorso - strade chiuse e divieti - La carovana di 160 ciclisti parte il 16 ottobre da Verona. Il circuito si snoda per 173 km per approdare a Vicenza e al Monte Berico. A Lonigo, traguardo volante dedicato alla memoria di Davide Rebellin. (Ilrestodelcarlino.it)