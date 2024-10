Gaeta.it - Degustazioni alla Pizzeria Ro.Vi: Un nuovo format gastronomico di successo a Ercolano

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Vincenzo Damiano e Rocco Campana dellaRo.Vi dihanno lanciato un innovativodiculinarie presso la storica Villa De Bisogno di Casaluce. Questi eventi, che si svolgeranno mensilmente, riuniscono la tradizione culinaria della pizza con l'arte della pasticceria, graziecollaborazione con chef rinomati e pasticceri affermati, offrendo un'esperienza gastronomica unica. LaRo.Vi e il suo contesto storico LaRo.Vi, situata in Corso Resina 187,, è un locale noto per l'alta qualità delle sue pizze. Situato all'interno della Villa De Bisogno, una location storica che incanta con il suo fascino architettonico, il ristorante si propone non solo come luogo di ristoro, ma anche come spazio di incontro tra tradizioni culinarie locali e innovazione gastronomica.