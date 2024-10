Cyberbullismo e bullismo nella scuola: le misure di contrasto e la giornata dedicata (20 gennaio) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Decreto Ministeriale n. 183/24 ha stabilito le nuove Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica, sviluppate in risposta alle sfide contemporanee e agli obblighi scolastici. Queste Linee Guida aggiornano le direttive precedenti e mirano a integrare in modo più efficace i principi costituzionali italiani, la promozione della sostenibilità, la cittadinanza digitale, e le misure preventive contro bullismo e Cyberbullismo. L’educazione civica è organizzata attorno a tre nuclei concettuali principali: costituzione e cittadinanza attiva: educare gli studenti alla conoscenza della Costituzione italiana, dei diritti e doveri civici, e alla partecipazione democratica. Leggioggi.it - Cyberbullismo e bullismo nella scuola: le misure di contrasto e la giornata dedicata (20 gennaio) Leggi tutta la notizia su Leggioggi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Decreto Ministeriale n. 183/24 ha stabilito le nuove Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica, sviluppate in risposta alle sfide contemporanee e agli obblighi scolastici. Queste Linee Guida aggiornano le direttive precedenti e mirano a integrare in modo più efficace i principi costituzionali italiani, la promozione della sostenibilità, la cittadinanza digitale, e lepreventive contro. L’educazione civica è organizzata attorno a tre nuclei concettuali principali: costituzione e cittadinanza attiva: educare gli studenti alla conoscenza della Costituzione italiana, dei diritti e doveri civici, e alla partecipazione democratica.

