Lanazione.it - Con-Vivere, visita guidata alla mostra Artificiale

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) C’è ancora tempo fino a sabato perre la’ di Palazzo Binelli, realizzata per il festival Con-. Per chiudere in bellezza l’evento per venerdì alle 18 nella sede di via Verdi in programma ci sono un artist talk e una vistacon gli artisti e la curatrice Chiara Dall’Olio (nella foto). Inle opere di tre artisti under 35, Andrea Camiolo, Claudia Fuggetti e Eleonora Roaro e quattro studentesse dell’Accademia di belle arti di Carrara: Gaia Carlini, Clara Janz, Cristina Narraccio e Elena Pinelli, selezionate con la collaborazione del professor Clemente Pestelli, coordinatore della scuola di Nuove tecnologie dell’arte e di Marco Cadioli, docente di Net Art. Focus dellaè il cambiamento più rivoluzionario nel campo dell’arte contemporanea dopo l’avvento della macchina fotografica nel 1839.