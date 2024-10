Lanazione.it - Career week Università. Oggi e domani i colloqui con le aziende

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)in Rettorato continuano gli appuntamenti con leperdi stage e lavoro. E’ in corso la2024 dell’di Siena: ad accogliere le studentesse e gli studenti, le laureate e i laureati e quest’anno in numero particolarmente significativo le dottorande e i dottorandi, ci sono le 74presenti alla manifestazione, che spaziano da piccole realtà legate al territorio a veri e propri ’giganti’ che operano a livello nazionale e internazionale. Vi partecipano anche istituzioni, enti pubblici e fondazioni, con desk informativi per presentare le proprie strutture e le possibilità di tirocinio.