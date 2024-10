Calcio | Serie B Marchetti per Sudtirol-PisaBrescia-Sassuolo a Prontera

Calcio: Serie B. Marchetti per Sudtirol-Pisa,Brescia-Sassuolo a Prontera (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ghersini designato per Salernitana-Spezia ROMA - Sarà Marchetti della sezione di Ostia Lido a dirigere sabato, per la nona giornata del campionato di Serie B, la sfida fra il Sudtirol e la capolista Pisa. In trasferta anche le due prime inseguitrici: il Sassuolo fa visita al Brescia (fischietto a Pr Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Serie B. Marchetti per Sudtirol-Pisa,Brescia-Sassuolo a Prontera Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ghersini designato per Salernitana-Spezia ROMA - Saràdella sezione di Ostia Lido a dirigere sabato, per la nona giornata del campionato diB, la sfida fra ile la capolista Pisa. In trasferta anche le due prime inseguitrici: ilfa visita al Brescia (fischietto a Pr

Calcio : Serie A. Marchetti arbitra Inter-Atalanta - Guida per Juve-Roma - Per Lazio-Milan è stato invece designato Massa ROMA - Si apre con due anticipi di venerdì la terza giornata di serie A: alle 18. 30 Venezia-Torino affidata a Marcenaro di Genova, poi il primo dei tre big match in programma, Inter-Atalanta, affidata a Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Con . (Ilgiornaleditalia.it)

Inter-Atalanta - Marchetti l’arbitro per la 3ª giornata di Serie A : le designazioni - 45 PRONTERA BACCINI – ROSSI C. 45 MASSA MELI – ALASSIO IV: FOURNEAU VAR: MAZZOLENI AVAR: SOZZA NAPOLI-PARMA sabato 31 agosto ore 20. 45) Arbitro: Matteo MarchettiAssistenti arbitrali: Davide Imperiale – Valerio ColarossiQuarto ufficiale: Juan Luca SacchiArbitro VAR: Valerio MariniAssistente VAR: Daniele Doveri Di seguito, oltre all’arbitro di Inter-Atalanta, le designazioni per tutte le altre ... (Inter-news.it)