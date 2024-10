Lanazione.it - Blitz all’autolavaggio, due furti in dieci giorni. Rabbia e molti danni

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Empoli, 16 ottobre 2024 – Duein. Il bottino? Pochi spiccioli, mae la seccatura di dover correre ai ripari rinforzando i sistemi di sicurezza. Siamoautomatico Sima.Service in via Cherubini a Empoli e il titolare, Simone Scovazzo, sta di nuovo rimettendo insieme i ’pezzi’ del macchinario con cui i clienti, in modalità self, possono scegliere il tipo di lavaggio per far tornare a splendere il proprio mezzo. Con una specie di piede di porco, il bandito di turno, domenica notte, ha forzato nuovamente lo sportello per andare a sgraffignare quelle poche monete e banconote contenute all’interno. “La sera svuoto sempre la cassetta dell’apparecchio – spiega il proprietario del noto e frequentato autolavaggio – Purtroppo ne ho subiti tanti diin sedici anni di attività e so benissimo che non bisogna lasciarci denaro all’interno.