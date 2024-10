Blake Lively, la reputazione è ancora da recuperare: cosa è successo? (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Negli ultimi due mesi, l’attrice americana Blake Lively sta attraversando una crisi di immagine che, per certi aspetti, ricorda quanto accaduto a Chiara Ferragni dopo lo scandalo del Pandoro Gate. Parliamo di una star di livello internazionale, sposata con uno degli attori più ricchi di Hollywood, Ryan Reynolds, e fino all’estate scorsa una delle figure femminili più apprezzate sui social. Blake Lively, la reputazione è ancora a pezzi: cosa sta succedendo? Blake Lively, una delle attrici più amate di Hollywood, sta vivendo una crisi reputazionale significativa dopo la promozione del suo film It Ends With Us. Il film, che tratta temi delicati come la violenza domestica, ha attirato critiche, in particolare da parte di vittime che hanno trovato il tono della promozione inadeguato e fuori luogo. Superguidatv.it - Blake Lively, la reputazione è ancora da recuperare: cosa è successo? Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Negli ultimi due mesi, l’attrice americanasta attraversando una crisi di immagine che, per certi aspetti, ricorda quanto accaduto a Chiara Ferragni dopo lo scandalo del Pandoro Gate. Parliamo di una star di livello internazionale, sposata con uno degli attori più ricchi di Hollywood, Ryan Reynolds, e fino all’estate scorsa una delle figure femminili più apprezzate sui social., laa pezzi:sta succedendo?, una delle attrici più amate di Hollywood, sta vivendo una crisi reputazionale significativa dopo la promozione del suo film It Ends With Us. Il film, che tratta temi delicati come la violenza domestica, ha attirato critiche, in particolare da parte di vittime che hanno trovato il tono della promozione inadeguato e fuori luogo.

Taylor Swift - Blake Lively e Ryan Reynolds donano milioni di dollari a chi è in crisi per l'Uragano Milton - Il comunicato di Feeding America Claire Babineaux-Fontenot, CEO di Feeding America, ha infatti dichiarato: "Siamo incredibilmente grati nei confronti di Taylor Swift per …. Feeding America, nella giornata di mercoledì, ha infatti ringraziato la cantautrice e, poche ore dopo, la coppia di star hollywoodiane. (Movieplayer.it)

Blake LIvely - non c’è rosa senza spine - Alle critiche si affiancano altrettante difese: «Ma sei scema? Il suo personaggio è quello di una fioraia, perciò cita sempre fiori e indossa vestiti a fiori!», «La violenza domestica è l’argomento del film, non ti basta? Che promozione volevi, Justin che picchiava Blake alle prime?». Ahia. L’assalto comincia con Ashley Paige: «Ciao Blake. (Panorama.it)

Blake Lively - in mezzo alla bufera c'è qualcuno che la difende : la stilista dei suoi abiti - Nel turbinio di critiche che ha colpito l'attrice dopo il tour promozionale del film It Ends Whit Us, Olivia Cheng, la fondatrice del marchio che l'ha spesso vestita proprio in questo periodo, si schiera a favore della Serena van der Woodsen di Gossip Girl. (Vanityfair.it)