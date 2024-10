Basket A2 2024/2024: Rimini ancora imbattuta, Rieti vince a Milano (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Pallacanestro Rimini mette la quinta e resta imbattuta nel campionato 2024/2025 di A2. I 26 punti messi a referto da Alessandro Grande, con i 17 di Justin Johnson, hanno permesso alla squadra romagnola di imporsi nettamente in trasferta contro l’Orzinuovi con lo score di 81-99. Cantù resta nella sua posizione di inseguitrice, ottenendo il quarto successo: vittoria per 77-80 a Verona, a cui non bastano i 23 di Jacob Pullen. A 8 punti anche la Sebastiani Rieti, corsara per 64-69 nel big match di alta classifica contro l’Urania Milano. Terzo successo consecutivo per la Fortitudo Bologna, che pare essersi messa definitivamente alle spalle il brutto avvio di stagione: 16 di Mian, 12 di Fantinelli e 11 di Battistini nell’87-67 ai danni di Cento, che invece incassa il quarto ko di fila. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Pallacanestromette la quinta e restanel campionato/2025 di A2. I 26 punti messi a referto da Alessandro Grande, con i 17 di Justin Johnson, hanno permesso alla squadra romagnola di imporsi nettamente in trasferta contro l’Orzinuovi con lo score di 81-99. Cantù resta nella sua posizione di inseguitrice, ottenendo il quarto successo: vittoria per 77-80 a Verona, a cui non bastano i 23 di Jacob Pullen. A 8 punti anche la Sebastiani, corsara per 64-69 nel big match di alta classifica contro l’Urania. Terzo successo consecutivo per la Fortitudo Bologna, che pare essersi messa definitivamente alle spalle il brutto avvio di stagione: 16 di Mian, 12 di Fantinelli e 11 di Battistini nell’87-67 ai danni di Cento, che invece incassa il quarto ko di fila.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ecomondo 2024 : La fiera italiana dell’economia circolare si prepara a un nuovo inizio a Rimini - Questo approccio integrato mira a creare soluzioni che non solo siano sostenibili dal punto di vista ambientale, ma che contribuiscano anche a migliorare la qualità della vita nelle città . Altri aspetti significativi includono la gestione sostenibile delle risorse idriche e l’implementazione di sistemi di monitoraggio ambientale avanzati, sostenuti da tecnologie come intelligenza artificiale, Big ... (Gaeta.it)

Basket - Serie A2 2024/2025 4° giornata : Rimini batte Milano e si prende la testa della classifica - . Si è giocata anche una grande classica della pallacanestro italiana tra due realtà importanti del passato, con l’Acqua San Bernando Cantù che alla fine ha avuto la meglio sulla Reale Mutua Torino con il punteggio di 72-68. L’incontro più atteso era senza dubbio lo scontro al vertice tra RivieraBanca Basket Rimini e Wegreenit Urania Milano, che prima di oggi erano appaiate in testa a punteggio ... (Sportface.it)

LIVE – Arezzo-Rimini 1-1 - Serie C 2024/25 (DIRETTA) - it! La partita inizierà tra poco The post LIVE – Arezzo-Rimini 1-1, Serie C 2024/25 (DIRETTA) appeared first on SportFace. Si prevede equilibrio e una gara emozionante. Dall’altra parte i romagnoli sono incappati nella sconfitta interna contro la Spal nell’ultima giornata, che ha interrotto una striscia di tre vittorie consecutive. (Sportface.it)