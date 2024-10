Gaeta.it - Barolo en primeur: il prestigioso evento di beneficenza torna al Castello di Grinzane Cavour

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 25 ottobre 2023 il castello di Grinzane Cavour, situato nell'incantevole cornice delle Langhe cuneesi, ospiterà la quarta edizione di "Barolo en primeur". Questo evento rappresenta un'importante asta benefica internazionale dedicata a lotti di vino Barolo di altissima qualità. Negli scorsi anni, l'iniziativa ha già raccolto oltre 2 milioni e 377mila euro, destinati a progetti solidali di rilevanza sociale. Quest'anno, l'asta si svolgerà in presenza, collegata in diretta con Londra e New York, garantendo un'ampia partecipazione anche attraverso una piattaforma online. Un'asta con un grandissimo valore sociale La quarta edizione di Barolo en primeur prevede la battitura di 24 lotti, comprendenti 15 barrique e un totale di 1.229 bottiglie di Barolo e Barbaresco.