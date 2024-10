Barcellona record di debiti: deve ancora pagare Lewandowski a sette club (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Barcellona record di debiti: deve ancora pagare Lewandowski a sette club Nessuno ormai paga cash. I giocatori si prendono a rate, con programmi di pagamento che possono essere anche piuttosto lunghi. Ma il Barcellona vuole battere tutti i record. As ha visionato i registri economici del club, e ha scoperto che ha ancora più di 147 milioni di euro di debiti, di cui 45 da restituire a breve e 102 a lungo termine. Ma la perla è il caso Lewandowski: sono ben sette i club che ancora devono essere pagati per l’acquisto del bomber. La maggior parte sono squadre polacche per i famosi diritti di formazione. Al Bayern Monaco, club da cui il Barcellona ha ingaggiato l’attaccante, spettano 10,4 milioni a breve e 10,6 a lungo termine, mentre il Borussia Dortmund deve incassare 78.000 euro a breve e altri 78.000 più avanti. Ilnapolista.it - Barcellona record di debiti: deve ancora pagare Lewandowski a sette club Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)diNessuno ormai paga cash. I giocatori si prendono a rate, con programmi di pagamento che possono essere anche piuttosto lunghi. Ma ilvuole battere tutti i. As ha visionato i registri economici del, e ha scoperto che hapiù di 147 milioni di euro di, di cui 45 da restituire a breve e 102 a lungo termine. Ma la perla è il casoÂ: sono benchedevono essere pagati per l’acquisto del bomber. La maggior parte sono squadre polacche per i famosi diritti di formazione. Al Bayern Monaco,da cui ilha ingaggiato l’attaccante, spettano 10,4 milioni a breve e 10,6 a lungo termine, mentre il Borussia Dortmundincassare 78.000 euro a breve e altri 78.000 più avanti.

