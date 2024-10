Bacoli, ingaggia due persone per compiere attentato e uccidere l’ex fidanzato: arrestata (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ci sarebbe l’ex compagna dietro l’esplosione che stava costando la vita a ufficiale della Guardia di Finanza avvenuta a Bacoli il 21 marzo 2023. I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno eseguito questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre soggetti, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di fabbricazione di ordigno esplosivo L'articolo Bacoli, ingaggia due persone per compiere attentato e uccidere l’ex fidanzato: arrestata Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Bacoli, ingaggia due persone per compiere attentato e uccidere l’ex fidanzato: arrestata Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ci sarebbecompagna dietro l’esplosione che stava costando la vita a ufficiale della Guardia di Finanza avvenuta ail 21 marzo 2023. I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno eseguito questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre soggetti, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di fabbricazione di ordigno esplosivo L'articolodueperTeleclubitalia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - tentato omicidio finanziere a Bacoli : l’ex compagna arrestata come mandante - L’esplosione L’ordigno artigianale esplose mentre il finanziere era alla guida del veicolo. Il maggiore aveva infatti riferito di una separazione “conflittuale” con la moglie e di screzi legati soprattutto agli incontri con il loro bambino, che la donna avrebbe tentato di impedirgli, con conseguenti reciproche denunce. (Lapresse.it)

Bacoli : C’è l’ex come mandante nel tentato omicidio dell’ufficiale della GDF. Misura per 3 persone per la bomba piazzata nell’auto della vittima - del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo, nei confronti di un soggetto indagato per il tentato omicidio di un Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza in servizio a Napoli, con l’aggravante della premeditazione, e per aver confezionato, detenuto e portato in luogo pubblico un ordigno esplosivo improvvisato. (Puntomagazine.it)

Bacoli - minacciata e perseguitata dall’ex : arrestato lo stalker - All’inizio del mese di luglio c’era stata una vera e propria mobilitazione via social, dopo l’accorata e preoccupatissima lettera del padre della donna di Bacoli perseguitata dall’ex compagno finito in manette. E’ stato arrestato lo stalker della donna di 35 anni di Bacoli, in provincia di Napoli, per la quale all’inizio del mese di luglio […]. (2anews.it)