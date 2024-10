??????: ?????? ?????? ??? ?????????? ????? ??? ?????? ??????? ?? 50 ????????? ??????? (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “?? ?????????? ?????????, ??? ??????? ????? ??? ?????? ???????, ??????????? ??????????, ???????????? ?? ????????? ??????, ??? ?????????? ? ??????, — ???????? ?????????, ????? ???? ????????? ??????????? ???????????? ? ????? ????”, — ??????? ??????, ?????????? ? ???????????? ??????, ??????? ?????? ??????????. ????? ?????? ?????????? ??????????? ????????? ??????? ?? ? ????????, ??? ??? ????????? 17-18 ??????. ??? ?????? ?????????? ??????? ?????? ? ??????????? ??????? ??????????? ?????????? ???????? ?????, ??? ??? ???? ?????????? ??????? ??????? ??? ????????? ????????? ???????, ??? ? ????????? ????? ???????????? ?????? ???????????? ???????? ????? ??? ???????? ????? ??????? ? ?????. Linkiesta.it - ??????: ?????? ?????? ??? ?????????? ????? ??? ?????? ??????? ?? 50 ????????? ??????? Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “?? ?????????? ?????????, ??? ??????? ????? ??? ?????? ???????, ??????????? ??????????, ???????????? ?? ????????? ??????, ??? ?????????? ? ??????, — ???????? ?????????, ????? ???? ????????? ??????????? ???????????? ? ????? ????”, — ??????? ??????, ?????????? ? ???????????? ??????, ??????? ?????? ??????????. ????? ?????? ?????????? ??????????? ????????? ??????? ?? ? ????????, ??? ??? ????????? 17-18 ??????. ??? ?????? ?????????? ??????? ?????? ? ??????????? ??????? ??????????? ?????????? ???????? ?????, ??? ??? ???? ?????????? ??????? ??????? ??? ????????? ????????? ???????, ??? ? ????????? ????? ???????????? ?????? ???????????? ???????? ????? ??? ???????? ????? ??????? ? ?????.

Kate Middleton - l’indiscrezione sulla salute : “Di nuovo in ospedale” - cosa succede - E la situazione sarebbe più seria del previsto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonna_settimanale) In attesa di eventuali annunci ufficiali dalla famiglia reale, ciò che rimane è per ora l’ansia per le sue condizioni fisiche. (Caffeinamagazine.it)

“Li ho fatti io”. 17enne offre dei biscotti alla madre : dolori atroci - scoperta choc in ospedale - Il giovane è finito in manette e dopo l’udienza di convalida è stato portato in una comunità di recupero. La sconvolgente notizia le è stata data dai medici e dai carabinieri, arrivati nel reparto a seguito della segnalazione dell’ospedale. Così, in preda ai dolori inspiegabili, ha donna si è recata all’ospedale dove le hanno dato una notizia sconvolgente. (Caffeinamagazine.it)

“Perché è solo una sceneggiata”. Sonia Bruganelli - la conduttrice contro dopo lacrime e Ballando con le Stelle - Sonia Bruganelli è sicuramente il volto più chiacchierato della tv in questo momento. Bambina adorata, bellissima donna, se dopo che ti sei separata dal marito – e l’ha voluto lei, così ha fatto capire spesso lui – vai a fare il giudice di uno dei reality più famosi, vai nello show della Rai più conosciuto e amato in Italia e vuoi che la gente non ti possa giudicare e ti arrabbi perché ti ... (Caffeinamagazine.it)