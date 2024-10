Vis, un altro mattoncino verso la salvezza. Reazione e carattere anche contro il Pineto (Di martedì 15 ottobre 2024) La Vis Pesaro mette un altro prezioso punto in cascina per avvicinare la fatidica quota 42 che resta il primo obiettivo del club. La squadra ha disputato l’ennesima prova generosa contro il Pineto, atteggiamento rispetto al quale c’è ben poco da dire. L’intensità non è mancata, il pressing alto neppure, applicato fino all’ultimo, così come la capacità di reagire alla rete galeotta degli abruzzesi che avrebbe potuto provocare serie conseguenze ai pesaresi, perché la squadra di Tisci nelle ripartenze si è dimostrata molto insidiosa. Invece la rete segnata da Orellana ha pareggiato quasi subito i conti e questa è una buona notizia perché si è sbloccato un dei giocatori più talentuosi, che fino ad ora aveva solo accarezzato l’idea del gol spesso con pregevoli giocate. Sport.quotidiano.net - Vis, un altro mattoncino verso la salvezza. Reazione e carattere anche contro il Pineto Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) La Vis Pesaro mette unprezioso punto in cascina per avvicinare la fatidica quota 42 che resta il primo obiettivo del club. La squadra ha disputato l’ennesima prova generosail, atteggiamento rispetto al quale c’è ben poco da dire. L’intensità non è mancata, il pressing alto neppure, applicato fino all’ultimo, così come la capacità di reagire alla rete galeotta degli abruzzesi che avrebbe potuto provocare serie conseguenze ai pesaresi, perché la squadra di Tisci nelle ripartenze si è dimostrata molto insidiosa. Invece la rete segnata da Orellana ha pareggiato quasi subito i conti e questa è una buona notizia perché si è sbloccato un dei giocatori più talentuosi, che fino ad ora aveva solo accarezzato l’idea del gol spesso con pregevoli giocate.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Donald Trump contro The Apprentice : "Un film falso e diffamatorio scritto da un cialtrone senza talento" - Nel mese di maggio, dopo la presentazione al festival di Cannes, gli avvocati del miliardario che sta cercando di essere rieletto Presidente degli Stati Uniti, avevano minacciato di procedere per vie legali con lo scopo di bloccare la distribuzione nei cinema. Le critiche al film compiute da Donald Trump La minaccia non ha tuttavia impedito a The Apprentice - Alle Origini di Trump di arrivare nei ... (Movieplayer.it)

Nations League –Spagna - caccia a un altro cleansheet con la Serbia Modri? guida la Croazia : gol o assist contro la Polonia a 3 - 15 su Sisal.it - La Spagna, campione di tutto nel Vecchio Continente, ospita la Serbia da grandissima favorita tanto che gli esperti Sisal prevedono una vittoria a 1,30 contro il 9,00 della nazionale slava […]. Roma, 14 ottobre 2024 –La quarta giornata di Nations League si chiude con quattro match che potrebbero indirizzare il futuro dei Gruppi 1 e 4. (Sbircialanotizia.it)

Altro incidente in autostrada con coda : scontro moto-auto - Dopo l'infortunio mortale di stamattina, un altro incidente in autostrada, sempre sull'A10, questa volta nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 ottobre. Verso le 16 una moto e un'auto si sono scontrate per motivi da chiarire nel tratto tra Pegli e Aeroporto, in direzione Genova. . Ad avere la peggio. (Genovatoday.it)