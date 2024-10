Vi spieghiamo perché il sistema dei centri per migranti in Albania è destinato a fallire, ed è una buona notizia (Di martedì 15 ottobre 2024) Tutto il sistema dei centri per migranti in Albania, appena aperti, rischia di fallire a pochi giorni dalla partenza. Il nodo è la sentenza della Corte di Giustizia europea, che potrebbe impattare sulla procedura accelerata di frontiera, presupposto su cui poggia l'impianto del modello albanese. Fanpage.it - Vi spieghiamo perché il sistema dei centri per migranti in Albania è destinato a fallire, ed è una buona notizia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tutto ildeiperin, appena aperti, rischia dia pochi giorni dalla partenza. Il nodo è la sentenza della Corte di Giustizia europea, che potrebbe impattare sulla procedura accelerata di frontiera, presupposto su cui poggia l'impianto del modello albanese.

