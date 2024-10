"Una stella di nome Gabriele": un libro per ricordate "Luso" (Di martedì 15 ottobre 2024) Si è tenuta questa mattina, 15 ottobre, alla presenza di due classi dell’Isis Fermi di Bibbiena accompagnati da alcuni docenti, la presentazione del libro “Una stella di nome Gabriele”, ovvero una raccolta di racconti fatti sui ricordi di 53 tra amici, docenti e persone vicine a Gabriele Lusini Arezzonotizie.it - "Una stella di nome Gabriele": un libro per ricordate "Luso" Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Si è tenuta questa mattina, 15 ottobre, alla presenza di due classi dell’Isis Fermi di Bibbiena accompagnati da alcuni docenti, la presentazione del“Unadi”, ovvero una raccolta di racconti fatti sui ricordi di 53 tra amici, docenti e persone vicine aLusini

“Una stella di nome Gabriele” : la presentazione al Dovizi con i ragazzi dell’Isis Fermi - Già lo scorso anno, grazie ai fondi devoluti dai due genitori, a Soci è stato inaugurato un defibrillatore semi automatico per salvare vite umane installato non lontano dal luogo della tragedia, e donato un tavolo per il gioco e il ritrovo, alla casa famiglia di Farneta sempre nel comune di Bibbiena. (Lanazione.it)

