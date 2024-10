Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 15-10-2024 ore 17:10

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia non può essere in apertura L’attacco di Israele all’iran ci sarà prima delle elezioni americane del 5 novembre poiché la mancanza di una rappresaglia contro te sarebbe interpretata con un segno di debolezza dall’iran lo scrive Washington Post citando una fonte a conoscenza dei dettagli della condensazione per presidente statunitense biden è il premier israeliano Netanyahu della cosa settimana l’ufficio del primo ministro applicato tuttavia che la decisione sui piani di ritorsione contro moriranno perlata con il fisico del primo ottobre te l’ha presa in base alle esigenze di Israele la dichiarazione è stata rilasciata nel cuore della notte dopo le anticipazioni del giornale americano Ascoltiamo i 20 anni del governo degli Stati Uniti ma prenderemo le nostre decisioni in base alle esigenze di ...