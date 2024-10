Trovato un corpo senza vita sulla spiaggia a Bibione: è di una ragazza di Pordenone (Di martedì 15 ottobre 2024) Nella giornata di oggi, 15 ottobre, è stato Trovato il corpo di una donna di 29 anni di Pordenone sulla spiaggia di Bibione Pineda. A individuarlo, riporta VeneziaToday, è stato il personale della Bibione Mare, azienda che ha in gestione parte del litorale, che ha allertato le autorità per Pordenonetoday.it - Trovato un corpo senza vita sulla spiaggia a Bibione: è di una ragazza di Pordenone Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nella giornata di oggi, 15 ottobre, è statoildi una donna di 29 anni didiPineda. A individuarlo, riporta VeneziaToday, è stato il personale dellaMare, azienda che ha in gestione parte del litorale, che ha allertato le autorità per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il corpo senza vita di una donna trovato sulla spiaggia a Bibione - Il corpo di una giovane donna di 29 anni è stato trovato senza vita questa mattina, 15 ottobre, sulla spiaggia di Bibione Pineda. In base agli elementi raccolti dalle forze. . A individuarlo è stato il personale della Bibione Mare, che ha allertato le autorità per l'avvio dei necessari accertamenti. (Veneziatoday.it)

A Bibione l'ultimo weekend d'estate sarà una festa dedicata allo sport in spiaggia - E per la. . . Tre giorni, tre eventi e oltre cinquemila partecipanti per quella che si preannuncia essere la più grande festa dello sport “on the beach” della stagione. . Bibione celebra l’ultimo weekend d’estate con gli iconici appuntamenti di AeQuilibrium Beach Volley Marathon e Bibione Beach Fitness. (Veneziatoday.it)

Bibione - indagati per omicidio colposo i genitori della bambina di 8 anni morta in spiaggia - Sono indagati i genitori della bimba di otto anni morta lunedì sulla spiaggia di Bibione; stando a quanto accertato, infatti, quando gli addetti al salvataggio sono intervenuti, la madre ed il padre non erano presenti.Continua a leggere . (Fanpage.it)