Stellantis, Tavares: «Non escludo tagli», condanna bipartisan (Di martedì 15 ottobre 2024) «Non scarto nulla». Ovvero, anche i licenziamenti. Le parole di Carlos Tavares, Ceo di Stellantis, da Parigi dove si è aperto il Salone dell'automobile aprono altre incognite

Stellantis sempre più nella bufera. Tavares non esclude licenziamenti - . Che è quello che stiamo facendo", ha aggiunto il manager portoghese, garantendo che la soppressione dei posti di lavoro "non è al centro della nostra riflessione strategica". Ieri si è difeso dal pressing dei giornalisti italiani, replicando che "altri hanno creato il caos e voi chiedete a me di risolvere la situazione e di garantire posti di lavoro. (Quotidiano.net)

Stellantis - Tavares apre a possibili licenziamenti senza gli incentivi : “Nulla è escluso” - Nelle scorse settimane si sono rincorse voci in merito a un possibile addio anticipato. Questa la strategia di Carlos Tavares, Ceo del Gruppo Stellantis, per affrontare il calo delle vendite e la pugnace concorrenza cinese. Per Tavares, la decisione europea è un autogol: “In questo contesto, chiudere le frontiere ai prodotti cinesi è una trappola. (Quifinanza.it)

Tavares non rassicura su licenziamenti e delocalizzazione - è bufera su Stellantis - E’ bufera su Stellantis e sul Ceo del gruppo Carlos Tavares. Dopo l’audizione dell’amministratore delegato avvenuta venerdì della scorsa settimana davanti alla commissione Attività produttive della Camera e Industria del Senato che aveva già suscitato non poche perplessità e molte polemiche, oggi Tavares, parlando dal Salone dell’Auto di Parigi, non ha escluso l’ipotesi di tagliare […] The post ... (Lidentita.it)