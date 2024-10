“Si gioca troppo”, sindacato calciatori e campionati contro la Fifa: è scontro (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Troppe partite di calcio, i giocatori e le leghe accusano la Fifa: “Si gioca troppo”. La Fifpro Europe e le Leghe Europee, che rappresentano i sindacati dei calciatori e le Leghe nazionali europee, insieme alla Liga, hanno presentato oggi un reclamo alla Commissione Europea contro la Fifa per la sua condotta in merito all’imposizione del calendario internazionale delle partite, comprese le decisioni relative alla Coppa del Mondo per Club Fifa 2025. Lo rende noto la Lega Serie A, in un comunicato sul proprio sito ufficiale. Il reclamo, dettagliato e documentato, è stato formalmente presentato alla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea. .com - “Si gioca troppo”, sindacato calciatori e campionati contro la Fifa: è scontro Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Troppe partite di calcio, itori e le leghe accusano la: “Si”. La Fifpro Europe e le Leghe Europee, che rappresentano i sindacati deie le Leghe nazionali europee, insieme alla Liga, hanno presentato oggi un reclamo alla Commissione Europealaper la sua condotta in merito all’imposizione del calendario internazionale delle partite, comprese le decisioni relative alla Coppa del Mondo per Club2025. Lo rende noto la Lega Serie A, in un comunicato sul proprio sito ufficiale. Il reclamo, dettagliato e documentato, è stato formalmente presentato alla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea.

