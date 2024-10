“Sexual fluidity?” all'OFF/OFF Theatre (Di martedì 15 ottobre 2024) Si apre il sipario sulla nuova programmazione dell'OFF/OFF Theatre. La stagione 2024/2025, che presenta oltre 30 spettacoli, si apre con “Sexual fluidity?”, uno spettacolo di Silvano Spada.Sexual fluidity affronta una tematica quanto mai attuale: la fluidità sessuale nel mondo giovanile. Un Romatoday.it - “Sexual fluidity?” all'OFF/OFF Theatre Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Si apre il sipario sulla nuova programmazione dell'OFF/OFF. La stagione 2024/2025, che presenta oltre 30 spettacoli, si apre con “?”, uno spettacolo di Silvano Spada.affronta una tematica quanto mai attuale: la fluidità sessuale nel mondo giovanile. Un

A Jesi torna "Hemingway theatre". C’è anche l’attore Valerio Aprea - Il tutto sulle musiche di Giuliano Taviani e Carmelo Travia composte per Figli, l’ultimo film scritto da Torre prima della sua prematura scomparsa". Gola e altri pezzi brevi è un assolo esilarante e al contempo spietato, che fotografa il Bel paese in balìa di una fame atavica, votato inesorabilmente al raggiro, alla menzogna, al disperato inseguimento di un lusso sfrenato e delirante. (Ilrestodelcarlino.it)

Jesi - Valerio Aprea e altri big per la rassegna Hemingway theatre - L’indomani dal palco centrale della piazza Zep Ragone, attore della cerchia di Rocco Papaleo con la sua comicità surreale e poi l’elegante stand up di Luca Zesi, noto per le sue apparizioni nella trasmissione televisiva Comedy Central. Sulla stessa lunghezza d’onda Davide Zannotti: "Con il suo stile accattivante e carico di sagace ironia, Valerio Aprea continua a far vibrare il teatro di Mattia ... (Ilrestodelcarlino.it)