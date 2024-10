Seta, arrivano 10 autisti entro fine anno. Altri 43 sono in formazione nell'Academy aziendale (Di martedì 15 ottobre 2024) entro l’anno Seta prevede per il bacino di Modena l’assunzione di dieci nuovi autisti, mentre nel 2025 si conclude il percorso di formazione di Altri 43 candidati che stanno frequentando l’Academy aziendale, sempre per il bacino di Modena. Lo ha annunciato l’assessore alla Mobilità rispondendo Modenatoday.it - Seta, arrivano 10 autisti entro fine anno. Altri 43 sono in formazione nell'Academy aziendale Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)l’prevede per il bacino di Modena l’assunzione di dieci nuovi, mentre nel 2025 si conclude il percorso didi43 candidati che stfrequentando l’, sempre per il bacino di Modena. Lo ha annunciato l’assessore alla Mobilità rispondendo

"Umiliati e sottopagati" - il corteo degli autisti Seta sfila fin sotto al Municipio - . Dopo essersi radunati alla stazione delle autocorriere, gli autisti e il personale di Seta che ha deciso di aderire alla manifestazione ha mosso attraverso viale Molza e poi via Emilia Centro in direzione di. . Sabato di sciopero per il trasporto pubblico modenese, convocato dalle sigle Orsa e Usb. (Modenatoday.it)

Autisti pagati troppo poco. A Seta offerti 150mila euro ma l’azienda non li vuole usare - Sono noti da tempo i malumori realtivi al trasporto pubblico di Seta, prima ancora di questa accesa protesta di utenti e lavoratori. Ylenia Rocco . Fra chi chiede un servizio adeguato a una città come Reggio e chi, invece, reclama salari equi per il luogo in cui risiede e lavora, il Comune e la Provincia fanno da mediatori. (Ilrestodelcarlino.it)