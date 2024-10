Sport.quotidiano.net - Serie D, il momento d’oro dei metaurensi secondi in classifica dopo l’impresa di Civitanova. Fossombrone splendente, Fucili "spara» acqua sul fuoco: "Non abbiamo fatto niente»

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 15 ottobre 2024) E’ un"Splendido" come il ritornello del brano della Rettore alla fine degli anni 70: 12 punti in 6 partite, l’attacco migliore 11 reti (assieme alla Samb) e la miglior difesa 4 gol subiti (come altre 3 compagini), mai una sconfitta (come la Samb) e seconda ingenerale (a meno 1 dal Chieti). Meglio dei numeri nessuna considerazione può decantare le virtù di una compagine. Costruita in maniera ‘operaia’ da un presidente (Marcello Nardini) che di conduzione d’impresa è maestro, plasmata da un direttore generale (Marco Meschini) attento e propositivo, revisionata da un direttore sportivo esperto (Pietro D’Anzi) scrupoloso e professionale, la squadra rispecchia le doti del suo allenatore (Michele): umiltà, determinazione, competenza e voglia di arrivare. E la musica è rock, proprio come quella della Rettore.