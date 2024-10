Ritrovato un ordigno bellico, evacuata scuola in via Regina Elena (Di martedì 15 ottobre 2024) Trovato un ordigno bellico inesploso davanti alla scuola di via Regina Elena con l'edificio fatto subito evacuare. Secondo quanto si apprende l'allarme sarebbe stato lanciato nella tarda mattinata di oggi, martedì 15 ottobre, a seguito del rinvenimento dell'ordigno: a trovarlo sarebbero stati Ilpescara.it - Ritrovato un ordigno bellico, evacuata scuola in via Regina Elena Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Trovato uninesploso davanti alladi viacon l'edificio fatto subito evacuare. Secondo quanto si apprende l'allarme sarebbe stato lanciato nella tarda mattinata di oggi, martedì 15 ottobre, a seguito del rinvenimento dell': a trovarlo sarebbero stati

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Fidenza - premiato l'ispettore Grittani per la rimozione di un ordigno bellico - . . Nella giornata di mercoledì, 9 ottobre, in occasione della manifestazione "Fidentino dell' anno", è stato consegnato il premio dell'ambito sicurezza dal Sindaco Davide Malvisi al Comandante della Polfer, l'Ispettore Davide Grittani, unitamente agli uomini del distaccamento di Polizia Ferroviaria. (Parmatoday.it)

Ordigno bellico rinvenuto in provincia di Latina : arrivano gli artificieri della Polizia - Coordinamento delle operazioni e intervento degli artificieri Per gestire la situazione, è stata attivata una vera e propria macchina organizzativa, con il coinvolgimento del dirigente della Prefettura di Latina. Con la cessazione dello stato di emergenza, è stata inoltre riaperta la strada dove l’ordigno era stato rinvenuto, restituendo la normalità ai residenti della zona. (Dayitalianews.com)

Ordigno bellico ritrovato nel Centro assistenziale - strada chiusa per sicurezza - Ordigno bellico rinvenuto nel Centro Assistenziale Pronto Intervento di Capua (CAPI), il sindaco chiude la strada per motivi di sicurezza. Vista la comunicazione da parte della scoperta in via Martiri di Nassiriya, nel corso di un’attività di inventariato da parte di un operatore dei Vigili... (Casertanews.it)