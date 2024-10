Regione contro il caporalato il nuovo progetto Soleil

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 – “La prevenzione e la lotta allo sfruttamento lavorativo, al, l’incentivazione delle misure di tutela e di sicurezza per i lavoratori sono battaglie di civiltà che devono vederci, a tutti i livelli, e in tutti i settori, uniti se vogliamo sconfiggere quello che è un cancro che sta divorando dall’interno il nostro sistema. Con questo obiettivo ho preso parte oggi al primo incon il partenariato territoriale dellaLazio per il”. Uninterregionale, che ha preso l’avvio il primo ottobre 2024, con cui si stima di intercettare e prendere in carico, per il Lazio, 1000 cittadini di paesi terzi di cui 200 donne e 800 uomini, che beneficeranno a vario titolo delle attività progettuali”, lo dichiara l’assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e Merito, Giuseppe Schiboni.