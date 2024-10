Lettera43.it - Redditi dei parlamentari 2024, per Meloni quasi mezzo milione di euro

(Di martedì 15 ottobre 2024) Sono online e visibili sui siti di Camera e Senato ideipresentati nele relativi all’anno 2023. Tra i primi a renderlo pubblico la premier Giorgia, il cui reddito in un anno è aumentato da 293.531 a 459.460. Il vicepremier Matteo Salvini ha reso noto di aver liquidato le azioni da lui precedentemente detenute in A2A, Acea Spa e Enel, comunicando un reddito di lavoro dipendente e assimilati di 99.699, identico a quello di un anno prima. Manca all’appello la documentazione dell’altro vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ma ihanno ancora tempo per depositare i documenti. Sempre nella compagine di governo c’è il reddito del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che sale da 200 a 260 mila