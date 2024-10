Ilrestodelcarlino.it - Rata ko, l’analisi di Possanzini: "Soddisfatto della prestazione"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) "C’è rammarico per il gol subito a tempo scaduto, usciamo dal campo senza punti ma con la consapevolezza di aver fatto una buonanei 90’ minuti". Commenta così il tecnicoMaceratese Matteola prima sconfitta interna dei biancorossi in campionato, arrivata per manoSangiustese per 1-2. "Nel complesso – dice il tecnico biancorosso – sonoper come i ragazzi hanno approcciato la sfida, abbiamo tenuto spesso il pallino del gioco, creando diverse occasioni da rete e mostrando il carattere per agguantare il pareggio negli ultimi minuti. Siamo mancati nel momento più delicato – aggiunge –, perché dopo la rete del pareggio dovevamo essere più solidi e invece abbiamo pagato con una palla inattiva nell’ultima azionepartita".