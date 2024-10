Nuovo singolo per Aaron ‘ Poteva piovere’ | Uno spunto di positività

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Uscito lo scorso 11 ottobre,piovere è ildisu tutte le piattaforme digitali. Scritto e composto insieme a Roberto Casalino, il brano è il resoconto in musica di un viaggio personale in cui l’artista riflette sulle proprie esperienze di vita e sulla crescita interiore maturata nel tempo. “È nata in questa cameretta che vedete sullo sfondo, nelle Valli dell’Umbria”, ci spiega il giovane talento mostrando la stanza da cui ci racconta la canzone. “Ero in chiamata con un mio amico del nord, Filippo, che mi stava confessando un po’ dei suoi problemi”. Foto di Giacomo Gianfelici da Ufficio Stampa “A un certo punto, guarda il cielo e mi fa ‘va beh, dai però pensapiovere no?’. Mi è piaciuto questodi. – prosegue– Quel vedere lain un momento un po’ buio della sua vita. Quindi l’ho fatto un po’ mio”.