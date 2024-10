New basket, nuovo doppio impegno esterno: prima tappa a Torino (Di martedì 15 ottobre 2024) BRINDISI - Dopo la prima vittoria stagionale ottenuta con un netto e meritato successo al PalaPentassuglia contro la Unieuro Forlì, per la Valtur Brindisi è già tempo di proiettarsi al turno infrasettimanale di mercoledì 16 ottobre. La squadra biancoazzurra sarà di scena a Torino per la quinta Brindisireport.it - New basket, nuovo doppio impegno esterno: prima tappa a Torino Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) BRINDISI - Dopo lavittoria stagionale ottenuta con un netto e meritato successo al PalaPentassuglia contro la Unieuro Forlì, per la Valtur Brindisi è già tempo di proiettarsi al turno infrasettimanale di mercoledì 16 ottobre. La squadra biancoazzurra sarà di scena aper la quinta

Aeroporto di Brindisi chiuso per incendio al motore di un aereo Ryanair prima del decollo - evacuati 184 passeggeri con lo scivolo - VIDEO - Nessuno a bordo è rimasto ferito. All'aeroporto di Brindisi è avvenuto un incendio al motore di un aereo Ryanair diretto a Torino. I 184 passeggeri e membri dello staff sono stati evacuati grazie agli scivoli di emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di messa in s . (Ilgiornaleditalia.it)

