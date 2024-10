Mister Movie | Sonia Bruganelli si racconta: “A Ballando con le Stelle sto cercando di cambiare” (Di martedì 15 ottobre 2024) Sonia Bruganelli, volto noto della televisione italiana, si è confidata con i suoi fan durante una lunga diretta Instagram. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera televisiva, da opinionista del Grande Fratello Vip a concorrente di Ballando con le Stelle. Riguardo alle sue esperienze passate nei reality show, la Bruganelli ha ammesso di aver interpretato un personaggio volutamente eccentrico e provocatorio: “Al Grande Fratello e a L’Isola dei Famosi sono stata me stessa, ma amplificata. Lo rifarei, magari con qualche sfumatura in meno”. Tuttavia, ha sottolineato che la televisione è un mondo complesso e che con l’esperienza si impara a dosare meglio le proprie reazioni. A Ballando con le Stelle, invece, la Bruganelli sta cercando di mostrare un lato più intimo e meno aggressivo: “Sto provando a essere diversa. Mistermovie.it - Mister Movie | Sonia Bruganelli si racconta: “A Ballando con le Stelle sto cercando di cambiare” Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di martedì 15 ottobre 2024), volto noto della televisione italiana, si è confidata con i suoi fan durante una lunga diretta Instagram. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera televisiva, da opinionista del Grande Fratello Vip a concorrente dicon le. Riguardo alle sue esperienze passate nei reality show, laha ammesso di aver interpretato un personaggio volutamente eccentrico e provocatorio: “Al Grande Fratello e a L’Isola dei Famosi sono stata me stessa, ma amplificata. Lo rifarei, magari con qualche sfumatura in meno”. Tuttavia, ha sottolineato che la televisione è un mondo complesso e che con l’esperienza si impara a dosare meglio le proprie reazioni. Acon le, invece, lastadi mostrare un lato più intimo e meno aggressivo: “Sto provando a essere diversa.

